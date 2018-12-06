توقيف 20 منقبا عن الذهب بالجنوب

أوقفت مفارز للجيش، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، 20 منقبا عن الذهب.

وأسفرت العملية عن حجز جهاز كشف عن المعادن و5 مولدات كهربائية و9 مطارق ضغط.

بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع ودراجتين ناريتين.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببشار، 4 بارونات مخدرات بحوزتهم 42 كلغ من الكيف المعالج.

في حين تم ضبط 2182 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي

كما أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ 49 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم وعين تموشنت.