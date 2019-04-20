توقيف 20 منقبا عن الذهب وحجز 8 كغ “زطلة” بثلاث ولايات

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الجمارك خلال عمليات متفرقة بتمنراست و عين قزام، 20 منقبا عن الذهب

وحجزت سيارة رباعية الدفع،13 مولدا كهربائيا،08 مطارق ضاغطة، جهاز للكشف عن المعادن، دراجتين ناريتين، وفق بيان لوزارة الدفاع، اليوم السبت.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة، تمنراست، و برج بوعريريج شخصين و حجزت 08 كغ من الكيف المعالج

بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 570.600 دينار تونسي و 699.950 دينار جزائري و 720 لتر من الوقود.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام،غرداية وبشار.