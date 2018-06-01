توقيف 200 شخص وحجز 767 قرصا مهلوسا في العاصمة

أخبار الجزائر
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توقيف 200 شخص وحجز 767 قرصا مهلوسا في العاصمة
بقلم مصطفى.ق

أوقفت قوات الأمن التابعة لولاية الجزائر 200 شخص بسبب ارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.

وأوضح بيان من المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف 200 شخص لارتكابهم  جرائم يعاقب عليها القانون.

وحجز 767  قرصا من المؤثرات العقلية وكمية معتبرة من الكيف المعالج.

إضافة إلى 53 سلاح  أبيض من مختلف الأنواع والأحجام تستعمل في السطو والاعتداء على المواطنين”.

في إطار عمليات المداهمة التي نفذتها قوات الأمن التابعة لولاية الجزائر.

في مختلف الأحياء خاصة النقاط السوداء والأماكن المشبوهة.

العملية تندرج في إطار محاربة الجريمة من خلال تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية التي تهدد سلامة وأمن المواطن وممتلكاته.

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