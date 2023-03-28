توقيف 209 مشتبها فيه خلال يوم واحد بالعاصمة
بقلم أمينة داودي
تمكنت المصالح العلمياتية لأمن ولاية الجزائر من خلال ليلة 27 إلى 28 مارس الجاري من توقيف 209 مشبها فيه في عدة قضايا.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضايا تتعلق بالمتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية. بالإضافة كذلك إلى الإستهلاك الشخصي للمخدرات، حمل أسلحة بيضاء محظورة.
كما أن العملية أسفرت عن ضبط و حجز 226.8 غرام من المخدرات من نوع قنب هندي، 33 قطعة. بالإضافة كذلك إلى 50 سيجارة ملفوفة من مخدر القنب الهندي و 0.8 غرام هيروين. و كذا 209 كبسولة مؤثر عقلي. بالاضافة كذلك إلى 08 أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس مختلفة الأنواع و الأحجام .و 01 ألعاب نارية – شماريخ-
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