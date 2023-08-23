توقيف 21 تاجر مخدرات وإحباط إدخال أزيد من 3 قناطير كيف قادمة من المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 21 تاجر مخدرات فيما تم إحباط محاولات إدخال 3 قناطير و12 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أوت 2023.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم توقيف 21 تاجر مخدرات خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أوت 2023. فيما تم إحباط محاولات إدخال 3 قناطير و12 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

كما تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي من ضبط 45858 قرص مهلوس خلال نفس الفترة المذكورة.

وفي إطار مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود فقد تم خلال نفس الفترة توقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي نفس السياق ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و4 مخازن ذخيرة. خلال دورية استطلاعية ببرج باجي مختار، فيما ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بإن أمناس. مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و3 مخازن وكمية من الذخيرة.

توقيف 135 شخصا وضبط معدات التنقيب عن الذهب

وبكل من تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار وإن أميناس، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 135 شخصا. وضبطت 11 مركبة و107 مولدا كهربائيا و64 مطرقة ضغط و4 أجهزة للكشف عن المعادن و11,5 طن من خليط خام الذهب والحجارة. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. في حين تم توقيف 11 شخصا آخرين وضبط 12 بندقية صيد و6753 وحدة من مختلف المشروبات. و51 قنطار من مادة التبغ. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود. تُقدر بـ 17685 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 242 شخصا. كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 105 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.