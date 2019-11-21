توقيف 21 شخصا واسترجاع مخدرات ومهلوسات بتيبازة

أوقفت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة اليوم الخميس، 21 شخصا تورطوا في جرائم المساس بأمن الأشخاص وممتلكاته.

وجاءت العملية إثر مداهمة قام بها عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية لعشرات الأماكن المشبوهة بمختلف دوائر وبلدية.

وتم خلال العملية أيضا توقيف شبكة تزوير العملة الوطنية، أين تم حجز 23 ورقة نقدية من قيمة 200 دج تم طبعها ونسخها بإحكام وهذا قصد طرحها للتداول في الأسواق المحلية.

العملية التي سخرت لها إمكانية بشرية ولوجستيكية اسفرت أيضا عن حجز أزيد من 15 سلاح أبيض من سيوف وخناجر مختلفة الأحجام، إضافة الى 200 قرص مهلوس و 200 غرام من المخدرات، كما تم استرجاع 5 درجات نارية مسروقة ومفككة.