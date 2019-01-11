توقيف 21 منقبا عن الذهب وحجز 20 مولدا كهربائيا ببرج باجي مختار

أوقفت مفرزة للجيش أمس الخميس، ببرج باجي مختار، 21 منقبا عن الذهب من جنسيات مختلفة.

وأسفرت العملية حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، عن حجزت مركبتين رباعيتي الدفع، شاحنة، 20 مولدا كهربائيا 21 مطرقة ضاغطة.

في سياق متصل، ضبط حراس الحدود بتلمسـان36 كلغ من الكيف المعالج.

فيما حجـــز عناصر الدرك الوطني، إثـــر عمليات متفرقة بكـــل مـن غليزان، غرداية ، وبرج بوعريريج بندقيتي صيد، 1000 قرص مهلوس، كما تم توقيف 11شخصا.

من جهة أخرى، حجزت مفرزة للجيش بكل من سوق اهراس، تبسة والطارف، ما يقارب 7000 لترا من الوقود موجهة للتهريب.

كما أوقفت مفرزة للجيش وعناصر الدرك بكل من معسكروعين قزام 11مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.