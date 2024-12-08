توقيف 216 شخصا في مداهمة للدرك والأمن بوهران

قامت كل من مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني في وهران، بمداهمة مشتركة واسعة النطاق مست الأماكن العامة محاور الطرقات، الأحياء والأماكن المعروفة بالإجرام عبر إقليم الولاية.

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني، تم برمجة مداهمة مشتركة واسعة النطاق مست الأماكن العامة، محاور الطرق، الأحياء والأماكن المعروفة بالإجرام عبر إقليم الولاية.

وتم تسخير وحدات المؤسستين من أجل الحفاظ على السكينة والنظام والأمن العموميين ومحاربة كل الظواهر الإجرامية.

وأسفرت هذه العملية عن تعريف 2488 شخص و871 مركبة، ووضع في المحشر 06 سيارات و46 دراجة نارية.

كما تم توقيف 216 شخص، من بينهم 72 محل أوامر عدلية وأحكام قضائية. وحجز 3222 قرص مهلوس و299 وحدة من المشروبات الكحولية.

بالإضافة لـ12 كيس صغير من مخدر الكوكايين وكمية من الكيف المعالج. ومبلغ مالي قدره 143 مليون سنتيم و4520 أورو.

كما تم حجز بندقيتي صيد بحري، وقارورة مسيلة للدموع، وأسلحة بيضاء. وكمية من الكوابل نحاسية، ميزان إلكتروني وكمية من الذهب.

فيما تم كذلك خلال العملية استرجاع دراجتين ناريتين، و13 هاتف نقال. ورفع عدة مخالفات مرورية ومراقبة 10 محلات ومقاهي.

أين تم رفع مخالفات وغلق 3 محلات تجارية بالتنسيق مع مصالح التجارة لولاية وهران.