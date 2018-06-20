توقيف 22 حراڤ من بينهم 4 قُصر في عنابة

أحبطت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة على الساعة الواحدة صباحا محاولة حرڤة لـ 22 شخص من بينهم 4 قصر.

بعد محاولة إبحارهم من شاطئ عين بربر ببلدية سرايدي في ولاية عنابة.

العملية جاءت بعد تلقي معلومات مؤكدة مفادها وجود مجموعة من الشبان يعتزمون “الحرڤة” عن طريق البحر.

نحو الضفة الأخرى من البحر المتوسط للوصول إلى جزيرة سردينيا في ساعة متأخرة من الليل.

حيث كثفت الوحدات دورياتها الرقابية عبر الشريط الساحلي إلى أن تم العثور على مجموعة من الشبان متلبسين بالتحضير للحرڤة.

أين تم إفشال رحلتهم وتحويلهم لمقر الفرقة، الموقوفين ينحدرون من مختلف ولايات الوطن.