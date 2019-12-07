توقيف 22 شخصاً وحجز 3 بنادق في عدة عمليات

أوقفت مفارز للجيش بالتنسيق مع عناصر الجمارك، أمس الجمعة، 20 شخصا، إثر عمليات متفرقة بكل من جانت وتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، حجزت ذات المصالح سيارتين رباعيتي الدفع وشاحنة و5 مولدات كهربائية.

بالإضافة إلى مطرقتي ضغط و7 أكياس من خليط خام الذهب والحجارة و3 مخازن ذخيرة فارغة، وهاتفين نقالين ومبلغ مالي يقدر بـ59 ألف دينار.

وفي سياق متصل، ضبط عناصر الدرك الوطني شخصين بكل من باتنة وتبسة، وجد بحوزتهم بندقيتين من نوع “carabine” و بندقية مضخية ومنظار ميدان.

من جهة أخرى أوقف عناصر حرس السواحل بالقالة، غطاس بدون رخصة وحجزوا معدات غطس.

كما تم توقيف 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتندوف وجانت وتبسة وسوق أهراس، يضيف البيان.