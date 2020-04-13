توقيف 22 شخصا متورطين في إشتباكات عنيفة ببلدية الدويرة

تمكنت عناصر الدرك الوطني بتوقيف 22 شخصاً متورّطين في إشتباكات عنيفة على مستوى أحد الأحياء بمنطقة عبزيو، ببلدية الدويرة.

وأفادت مصالح الدرك الوطني، اليوم الإثنين في بيان لها، أنه واثر بلاغ عن طريق الرقم الأخضر للدرك الوطني تلقته مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، مفاده نشوب إشتباكات عنيفة بإستخدام أسلحة بيضاء بين مجموعة من الأشخاص، على مستوى حي 2100 مسكن بمنطقة عبزيو، بلدية الدويرة.

تم تشكيل دورية لعناصر الدرك الوطني، مدعمة بأفراد وحدات التدخل، أين أسفرت العملية عن توقيف 22 شخصاً.

من بينهم 2 مسبوقان قضائياً، وحجز كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزة الموقوفين، والمتمثلة في: سبعة سيوف من الحجم الكبير، خنجرين من الحجم المتوسط، ، آلتين حادتين، ثلاث مطارق، و39 قارورة ملوتوف، بالإضافة إلى 3 عصي كبيرة الحجم.

وأشارت ذات المصالح ان تدخل أفراد الدرك الوطني جاء مباشرة بعد نشوب شجار بين سكان الحي المذكور أعلاه، من خلال التراشق بالحجارة، والذي تطوّر إلى أعمال شغب وسط الحي طالت نوافذ العمارات.

ونجم عنها تحطيم بعض السيارات وإصابة بعض الأشخاص بجروح بليغة، نتيجة استعمال أسلحة محظورة في الشجار، بالإضافة إلى الرشق بالحجارة وقارورات الملوتوف.

واضافت المصالح انه سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصّة، بتهم تكوين جمعية أشرار، عرقلة سير عمل المؤسسات والإعتداء على أعوانها.

بالاضافة إلى التهديد بالعنف بإستعمال أسلحة بيضاء، التحطيم العمدي لملك الغير، التجمهر المسلح والتحريض على التجمهر، المشاجرة والإخلال بالنظام العام والسكينة العمومية.