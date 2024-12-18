توقيف 22 مناصرا في داربي المولودية وبلوزداد أخلّوا بالنظام العام

أوقفت مصالح أمن العاصمة، 22 مناصراً، من شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، على هامش لقاء الداربي، الذي أقيم يوم الـ 20 من نوفمبر الماضي، بملعب 5 جويلية، بسبب إخلالهم بالنظام العام.

وأوضح بيان نشرته مصالح الأمن اليوم الأربعاء، بأن توقيف المناصرين جاء بعد ثبوت تورطهم في أحداث الشغب والتخريب التي طالت مدرجات ملعب 5 جويلية.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن الداربي المندرج ضمن الجولة الـ 10 من البطولة المحترفة. عرف شجارات باستعمال الكراسي والألعاب النارية. مما استدعى تدخل التشكيل الشرطي لحفظ النظام واستتباب الأمن بالملعب.

مبرزا بأن تحريات الضبطية القضائية المدعمة بالوسائل التقنية، مكّنت من تحديد هوية وتوقيف 22 مناصرا، قدّموا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

ويواجه الأنصار الموقوفون، جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم. التخريب العمدي لملك الدولة. أين تم إيداع 10 منهم الحبس المؤقت فيما وضع 12 شخصاً آخرا تحت الرقابة القضائية.