توقيف 24 عنصر دعم للإرهاب وتدمير 34 مخبأ للإرهابيين خلال أفريل

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، من توقيف 24 عنصر دعم للجماعات الارهابية، وتدمير 34 مخبأ للإرهابيين، خلال شهر أفريل المنصرم.

وحسب ما ورد في الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابيان نفسيهما إلى السلطات العسكرية، في نفس الفترة.

ودائما في اطار مكافحة الارهاب، تم استرجاع رشاش ثقيل عيار14,5 مم، وآخر من عيار 12,7 مم.

بالإضافة الى 26 بندقية من مختلف الأصناف، من بينها بندقية رشاشة “أف.أم” و7 “كلاشينيكوف”، و4 بنادق سيمينوف، ومسدسين.

إلى جانب 66 قذيفة مضادة للدبابات، وثلاث قذائف من نوع “RPG7”.

و 116 قذيقة هاون، و19 قذيفة هيليكوبتر، و16 مخزن ذخيرة وغيرها.

وفي إطار حماية الحدود، تمكنت وحدات الجيش، خلال ذات الفترة، من توقيف 76 تاجر مخدرات، وضبط 12 قنطار من الكيف المعالج.

كما تم حجز كمية من مادة الكوكايين، و27.797 قرص مهلوس.

وتم توقيف 791 منقب عن الذهب، و 329 مهرب، إلى جانب إحباط محاولة تهريب 64.035 لتر من الوقود، و459 طن من المواد الغذائية.

وكذا حجز 529 مولد كهربائي، و333 مطرقة ضغط، و69 جهاز كشف عن المعادن.

كما تضمنت الحصيلة، حجز كميات من التبغ، و1559 وحدة من المشروبات الممنوعة، و206 كيس من خليط الذهب والحجارة.

و89 عربة من مختلف الأصناف، و129 آلة تكسير الحجارة، و16 جهاز اتصال، ناهيك عن 3.648 كلغ من مادة النحاس.

في حين تم في اطار محاربة الهجرة غير الشرعية، توقيف 521 مهاجر غير شرعي.