توقيف 25 شخصا تسببوا في حرب شوارع بمفتاح في البليدة

تمكنت أمس فرقة البياري التابعة لأمن البليدة، مدعمة بعناصر الشرطة القضائية، من احباط وقوع مجزرة بحي سيدي حماد ببلدية مفتاح.

كما تمكنت ذات العناصر، من توقيف 25 شخصا، يشتبه فيهم بإثارة الشغب واحداث الرعب في نفوس المواطنين، حيث جرت حرب بين مجموعة من أبناء حي سيدي حماد.

وجاء ذلك، اثر وقوع خلاف بسيط بين شخصين، وسرعان ما تحولت المناوشات الكلامية إلى عراك بالأيدي.

قبل أن يتم فك الخلاف وسط توعد كل واحد بالانتقام من الآخر، لتقرع طبول الحرب ليلا بعد أن أعد كل واحد منهم العدة لحرب شوارع، والتي استعملت فيها السيوف والخناجر والسنيال وبنادق الصيد البحرية.

لتتمكن مصالح الأمن، من توقيف 25 شخصا، بعد أن حاصرتهم، فيما فر البعض بعد وصول ذات المصالح.

للإشارة فإن عدد من مثيري الشغب، أصيب بجروح أثناء العراك.