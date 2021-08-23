توقيف 2533 مشتبها به في قضايا متعلقة بالإعتداء وحمل الأسلحة البيضاء

تمكنت المصالح المختصة للأمن الوطني خلال شهر جويلية المنصرم، من توقيف 2533 مشتبه فيه، لتورطهم في 2295 قضية تتعلق بالاعتداءات الجسدية بواسطة السلاح الأبيض وحمل الأسلحة البيضاء المحظورة.

مسجلة انخفاضا بنسبة 09،39 %، مقارنة بشهر جوان 2021.

وحسب بيان لذات المصالح، تمثلت القضايا المعالجة من قبل مصالح الشرطة في 1116 قضية تتعلق بجرائم حمل السلاح الأبيض، و1179 قضية تتعلق بالإعتداء بواسطة السلاح الأبيض المحظور، عبر كامل التراب الوطني.

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