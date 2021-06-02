توقيف 26 بارون مخدرات وحجز أزيد من 16 قنطار زطلة

أوقفت مفارز للجيش ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود، 26 تاجر مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.وجاء ذلك، خلال عدة عمليات لوحدات ومفارز للجيش، خلال الفترة الممتدة من 26 ماي إلى 1 جوان 2021.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، ضبطت ذات المصالح، 16 قنطار و66 كيلوغرام من الكيف المعالج . و1,1 كيلوغرام من مادة الكوكايين و2605 قرص مهلوس.وأشار البيان، إلى إن المجموعات الإجرامية، حاولت إدخال هذه المحجوزات، عبر الحدود مع المغرب.

كما تم وقيف 21 تاجر مخدرات وحجز 36 كيلوغرام من الكيف المعالج و24760 قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 99 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت.وحجزت مفارز الجيش، 20 مركبة و119 مولدا كهربائيا و78 مطرقة ضغط ومعدات تفجير.

وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.بالإضافة إلى 57 كيس من خليط خام الذهب والحجارة و24,5 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

بينما تم ضبط 4639 وحدة من مختلف المشروبات و44 قنطار من مادة التبغ.وجاء ذلك خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من ورقلة وبسكرة والجلفة.كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ21717 لتر.وتم ذلك بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتمنراست وتندوف.

وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ80 شخصا.وكان المعنيون على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف وبومرداس وعنابة والطارف.كما تم توقيف 41 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة وتلمسان وأدرار وتندوف وتبسة.