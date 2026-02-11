توقيف 26 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 11 قنطارا من “الكيف” و2 مليون قرص مهلوس

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي من 4 إلى 10 فيفري 2026، فقد تمّ توقيف (26) تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال “10.98” قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط 797 . 284. 2 قرص مهلوس.

كما تم توقيف 259 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وجانت. وضبط 32 مركبة و188 مولد كهربائي و111 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. ناهيك عن توقيف 11 شخصا آخر وضبط بندقية رشاشة من نوع FMPK ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنكوف ومسدس آلي و(9) بنادق صيد و(500.24) لتر من الوقود الموجه للتهريب، خلال عمليات متفرقة.

وتمكنت ذات المصالح من توقيف 227 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

