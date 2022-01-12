توقيف 26 داعما للإرهاب وتدمير 13 مخبأ و3 قنابل بعدة ولايات

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 19 بارون مخدرات، وحجزت كمية ضخمة من الكيف المعالج بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة ما بين 01 إلى 11 جانفي 2022، فقد تم إحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وتُقدر كمية المحجوزات، بـ23 قنطار و31 كيلوغرام كيف معالج.

كما تم توقيف 40 تاجر مخدرات آخرين وضبط 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

بالإضافة إلى حجز 136 كيلوغرام كيف المعالج، وكذا 96352 قرصا مهلوسا، وذلك خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

كما أوقفت مفارز للجيش، 376 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف. وضبطت ذات المفارز، 45 مركبة و359 مولدا كهربائيا و192 مطرقة ضغط و7 أجهزة للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى حجز كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. وكذا 102 طن من خليط خام الذهب والحجارة. بالإضافة إلى 105 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

كما تم ضبط 20 بندقية صيد ومسدسين آليين وكمية من الخراطيش و80 قنطار من مادة التبغ. و14680 وحدة من مختلف المشروبات بكل من أدرار وورقلة وجانت والوادي وبسكرة والأغواط وباتنة وتبسة وخنشلة وسطيف.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 43276 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار و أدرار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

هذا وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 474 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع

كما تم توقيف 96 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وتلمسان وعين الصفراء والوادي وسوق أهراس وبرج باجي مختار وتندوف.

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