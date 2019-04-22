توقيف 26 منقبا عن الذهب بتمنراست وتاجري مخدرات بتبسة

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، 26 منقبا عن الذهب، بكل من تمنراست وعين قزام، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين.

وحجزت نفس المصالح، مركبة رباعية الدفع و5 مولدات كهربائية و5 مطارق ضغط و1000 لتر من الوقود.

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، 21,4 كيلوغرام من الكيف المعالج، ببشار.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، تاجري مخدرات بتبسة، وجدت بحوزتهما بحوزتهما 2476 قرص مهلوس.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 50 مهاجرا غير شرعي، من جنسيات مختلفة، بتمنراست.