توقيف 27 داعم للإرهاب عبر التراب الوطني

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 27 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني. حسب الحصيلة العملياتية للجيش، والتي شملت الفترة الممتدة ما بين 01 و07 ديسمبر 2021.

كما تمكنت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، من توقيف 20 تاجر مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

وأفشلت ذات المصالح، محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وقدرت كمية المحجوزات، ب4 قناطير و76 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم توقيف 23 تاجر مخدرات بحوزتهم 108 كيلوغرام من نفس المادة و50255 قرصا مهلوسا، خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 223 شخصا بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف.

وضبطت المفارز، 14 مركبة و370 مولدا كهربائيا و155 مطارق ضغط وكميات من المتفجرات.

كما تم حجز معدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. بالإضافة إلى (56,5) قنطار من خليط خام الذهب والحجارة.

كما تم توقيف 13 شخصا آخر وحجز 15 بندقية صيد و40 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، و5530 وحدة من مختلف المشروبات. بكل من باتنة وتيارت وعين تموشنت والأغواط وعين ڨزام.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 12062 لتر بكل من تمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس.

وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل بوهران محاولات هجرة غير شرعية لـ27 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف 471 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وإن أمناس وتلمسان وتبسة والوادي.

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