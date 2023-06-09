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قناة النهار

توقيف 27 شخصا في محاولات إبحار سرية إنطلاقا من شواطئ وهران

بقلم قناة النهار
توقيف 27 شخصا في محاولات إبحار سرية إنطلاقا من شواطئ وهران
أمن
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توقيف 27 شخصا في محاولات إبحار سرية إنطلاقا من شواطئ وهران

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رابط دائم : https://nhar.tv/WkFB0
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