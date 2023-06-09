قناة النهار توقيف 27 شخصا في محاولات إبحار سرية إنطلاقا من شواطئ وهران بقلم قناة النهار نشر في 09 جوان 2023 - 16:38 أمن شارك غرِّد أرسل 32 0 توقيف 27 شخصا في محاولات إبحار سرية إنطلاقا من شواطئ وهران إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WkFB0 اقرأ أيضا الإطاحة بشبكة سـ.ـرقت ما يقارب مجوهرات ومليار سنتيم من منزل باستعمال العـ.ـنف والتهـ.ـديد قناة النهار 21 ماي الفلاحة في الجزائر..آخر التكنولوجيات المعتمدة قناة النهار 04 جوان الفريق أول سعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي قناة النهار 30 ماي كأس الكاف تزور قناة النهار بعد تتويج فريق إتحاد العاصمة قناة النهار 04 جوان بومرداس: سكنات شيدت على حافة وادي يسر ببلدية عمال تهدد حياة قاطنيها قناة النهار 31 ماي رامي: درت غلطة حياتي كي حبيت نستورد من الخارج.. إحتالو عليا وخسرت كامل دراهمي قناة النهار 31 ماي صريح جدا: عيد الطفولة.. كيف نحمي البراءة من كل أشكال العـ_نف قناة النهار 01 جوان جزائريون: الجمباز .. رياضة المرونة والفن تستهوي الفتيات الصغيرات قناة النهار 29 ماي بلعريبي : هذا هو موعد إجراء أول مياراة على أرضية ملعب تيزي وزو قناة النهار 28 ماي وقت التغيير: مايا.. معاقة ذهنيا حلمها أن ترى والدها الذي يعيش في ديار الغربة قناة النهار 07 جوان