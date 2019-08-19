توقيف 27 شخصا وضبط بندقية ومخدرات ومركبات بعدة ولايات

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، 24 شخصا، وضبطت 4 مركبات رباعية الدفع، بكل من برج باجي مختار وعين قزام.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، صبطت مصالح الجيش، على إثر هذه العملية، 2.42 كيلوغرام من الكيف المعالج،ودراجتيتن ناريتين، و21 مولدا كهربائيا، و9 مطارق ضغط.

بالإضافة إلى أجهزة كشف عن المعادن و11 كيسا من خليط خام الذهب والحجارة.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني، 3 اشخاص أشخاص وضبطوا بندقية صيد و16250 طلقة نارية من مختلف العيارات، بكل من غليزان.

في حين أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 47 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وجيجل.

كما تم توقيف 18 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة ببشار.