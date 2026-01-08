توقيف 28 تاجر مخدرات وإحباط إدخال قرابة 4 قناطير من “الكيف” قادمة من المغرب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 07 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من الفاتح إلى 07 جانفي 2026

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. 28 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 3 قناطير و87 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. كما تم ضبط 4,4 كيلوغرام من مادة الكوكايين و (943 155) قرص مهلوس.

من جهتها أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 208 شخصا وضبطت 30 مركبة و312 مولدا كهربائيا و192 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. ناهيك عن توقيف 14 شخصا آخر وضبط مسدس آلي وبندقية صيد و 29.527 لتر من الوقود. بالإضافة إلى 7 قناطير من مادة التبغ و08 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

كما تم توقيف (311) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.