توقيف 28 تاجر مخدرات واحباط إدخال أزيد من قنطار كيف عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 28 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال قنطار و74 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط (3,5) كيلوغرام من مادة الكوكايين و 468.516 قرص مهلوس.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 جانفي 2026. في كامل التراب الوطني، تم توقيف 28 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال قنطار و74 كيلوغرام من الكيف المعالج. عبر الحدود مع المغرب، وضبط 3,5 كيلوغرام من مادة الكوكايين و 468.516 قرص مهلوس.

كما تم توقيف 263 شخصا وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام، وضبط 25 مركبة. و339 مولد كهربائي و213 مطارق ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة. وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور