توقيف 28 تاجر مخدرات وحجز 134 كلغ “كوكايين” وأكثر من مليون قرص مهلوس

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 28 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 1 قنطار و 1 كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 15 إلى 21 جويلية 2026. فقد تم ضبط (134,13) كيلوغرام من مادة الكوكايين. و(1.098.445) قرص مهلوس، وذلك خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 737 شخصا وحجزت 11 مركبة و 329 مولد كهربائي و76 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 07 أشخاص آخرين وضبط 07 مسدسات رشاشة ومسدس آلي وبندقيتي صيد. و (23.230) لتر من الوقود. بالإضافة كذلك إلى 08 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة.

من جهتهم، أحبط حرّاس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 618 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 322 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.