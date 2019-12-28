توقيف 28 شخصاً في عمليات مختلفة وحجز “زطلة” وأكثر من ملياري سنتيم

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، تمكنت مفرزة أخرى للجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، من توقيف 5 أشخاص بورقلة، واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف.

بالإضافة إلى إسترجاع كمية من الذخيرة وحجز 10 كغ و112غ من الكيف المعالج، ومبلغ مالي يقدر بـ130 مليون و300 ألف سنتيم.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش وعناصر الدرك الوطني، 4 أشخاص، بكل من تبسة وورقلة، وسيدي بلعباس.

وحجزت في نفس العملية، مركبتين و33291 قرص مهلوس، ومبلغ مالي يقدر ب2 مليار و560 مليون سنتيم.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، 5 تجار مخدرات بكل من تلمسان وتيزي وزو، وحجزت 60 كغ من الكيف المعالج.

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز للجيش وعناصر الدرك الوطني، 3 أشخاص، وحجزت سيارة و4 بنادق صيد و6 كغ من مادة البارود بكل من أم البواقي وباتنة والمسيلة.

في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش، شخصا على متن سيارة رباعية الدفع محملة بـ 1.75 طن من المواد الغذائية بعين قزام.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش 10 منقبين عن الذهب بجانت، وحجزت 3 سيارات رباعية الدفع، حسب ذات البيان.

فيما أحبط حرس السواحل بوهران، محاولة هجرة غير شرعية لـ17 شخصا.

كما تم توقيف 48 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تلمسان وبني ونيف.