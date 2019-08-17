توقيف 28 منقب عن الذهب جنوب البلاد

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، بكل من جانت وبرج باجي مختار وعين قزام، 28 منقبا عن الذهب.

وضبطت مفارز الجيش، ثلاث مركبات رباعية الدفع، ودراجتين ناريتين، وثمانية مفجرات،14 مترا من الفتيل الصاعق،31 مولدا كهربائيا و32 مطرقة ضغط.

في حين أوقفت مفرزة أخرى ببسكرة، مهربا ضُبط بحوزته 1750 وحدة من مادة التبغ.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بأم البواقي، ثلاثة أشخاص بحوزتهم أربع بنادق صيد و2720 طلقة نارية وأغراض أخرى.

في حين تم توقيف 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتيارت.