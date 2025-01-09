توقيف 29 تاجر مخدرات وحجز 2 كلغ كوكايين و788 ألف قرص مهلوس

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 جانفي 2025، أسفرت عن توقيف 29 تاجر مخدرات. وهو ما يعكس مدى الإحترافية العالية واليقظة. والإستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب الحصيلة الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، وفي إطار مكافحة الإرهاب تم توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 29 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال 140 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. بالإضافة كذلك إلى 2 كيلوغرام من مادة الكوكايين و 788535 قرص مهلوس، تم ضبطها خلال عمليات أخرى متفرقة.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وعين صالح، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 224 شخصا. كما ضبطت 25 مركبة و365 مولد كهربائي و 233 مطرقة ضغط و43 جهاز كشف عن المعادن. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات. ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 6 أشخاص آخرين وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و4 بنادق صيد ومسدس آلي و “70540” لتر من الوقود. ناهيك عن 65 قنطار من مادة التبغ و14 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة وهذا خلال عمليات متفرقة.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 180 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 172 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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