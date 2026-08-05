توقيف 29 تاجر مخدرات وحجز 589 ألف قرص مهلوس

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 29 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال قنطار و21 كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 588.947 قرص مهلوس، وذلك خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 29 جويلية إلى 4 أوت 2026. فقد أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 53 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإليزي. وحجزت 21 مركبة و244 مولد كهربائي و163 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 7 أشخاص آخرين وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و5 بنادق صيد و22.838 لتر من الوقود. و5 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة.

من جهتهم، أحبط حرّاس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 83 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 509 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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