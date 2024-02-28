توقيف 29 داعم للإرهاب وإفشال إدخال 5 قناطير كيف من المغرب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 29 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة بأنحاء الوطن.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 21 إلى 27 فيفري 2024، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 68 تاجر مخدرات خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وأحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال 5 قناطير و29 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 127547 قرص مهلوس.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 153 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإيليزي.

وضبطت 43 مركبة و86 مولدا كهربائيا و38 مطرقة ضغط و3 أجهزة كشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 41 شخصا آخر وضبط بندقية رشاشة FMPK ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف.

وكذا 29 بندقية صيد و9 مسدسات آلية و66397 لتر من الوقود و9 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. و18 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ23 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 621 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.