توقيف 3 آلاف عامل صحة في فرنسا لرفضهم التطعيم ضد كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أولفييه فيران،مساء امس الخميس، إيقاف قرابة 3000 عامل في قطاع الصحة عن العمل لرفضهم تلقي لقاح ضد فيروس كورونا.

وفي تصريح لإذاعة “آر تي إل” المحلية، أوضح فيران أن بلاده تفرض إلزامية تطعيم عاملي قطاع الصحة بلقاحات مضادة لكورونا.

وأضاف أن فرنسا لديها قرابة 2.7 مليون عامل في قطاع الصحة، وقد تم تطعيم غالبيتهم ضد كورونا.

وشدد أن الوزارة أوقفت نحو 3 آلاف عامل عن العمل لرفضهم التطعيم ضد كورونا، مستدركا أن هذا الوضع مؤقت وأن قسما كبيرا من هؤلاء قرروا تلقي جرعات لقاح ضد الفيروس.

كما أعلن الوزير الفرنسي استقالة عشرات العاملين في قطاع الصحة لرفضهم إلزامية التطعيم عليهم ضد كورونا.

وفي 9 أوت دخلت حيز التنفيذ إلزامية تطعيم كافة كوادر القطاع الصحي والإطفاء بزمن أقصاه 15 سبتمبر الحالي.

وعلى مدار الأسابيع التسعة الماضية، احتج مئات الآلاف من الأشخاص على هذا الإجراء في جميع أنحاء فرنسا في كل يوم سبت.