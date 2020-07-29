توقيف 3 أشخاص اعتدوا على مستخدمين بالاستعجالات الطبية بمستشفى في تبسة

قام عناصر الأمن الحضري الثاني التابع لأمن تبسة، بتوقيف 3 أشخاص، قاموا بالاعتداء على 3 مستخدمين بالاستعجالات الطبية الدكتور يوسف بوطرفة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء، عن ذات الهيئة الأمنية، اليوم الأربعاء، فإن عناصر الشرطة تدخلوا إثر تلقي نداء من طرف ذات الهيكل الصحي لطلب التدخل إثر تعرض 3 مستخدمين للاعتداء والإهانة من طرف مواطنين.

ليتم التنقل فورا إلى عين المكان، وتوقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، وفتح تحقيق في القضية.

وأضاف ذات البيان، أنه وبعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.