توقيف 3 أشخاص بتلمسان حاولوا الالتحاق بالجماعات الإرهابية

أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص بتلمسان.

وأحبط حرس الحدود، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، محاولات لتهريب كمية معتبرة من الوقود تُقدر بـ 12903 لترا.

فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش، خلال عمليات متفرقة بكل من جانت وتمنراست وعين قزام، 71 شخصا.

وحجزت 6 مركبات و41 مولد كهربائي و26 مطرقة ضغط و5 أجهزة كشف عن المعادن.

في سياق متصل، تمكنت مفرزة للجيش وعناصر الدرك الوطني بكل من تمنراست وتيارت وباتنة، من حجز ثلاثة بنادق صيد وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية ونظارتي ميدان وكمية من الذخيرة.

فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش وعناصر الدرك سبعة أشخاص، وحجزوا 588 قرص مهلوس و552 وحدة من المشروبات، بكل من إن أميناس، بسكرة وورقلة.

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، تمكن حرس السواحل وعناصر الدرك من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 16 شخصا بكل من مستغانم وعين تيموشنت.

في حين تم توقيف 27 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة، الوادي، تلمسان وبشار.