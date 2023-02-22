توقيف 3 أشخاص بتهمة إبعاد قاصر وتحريضها على فساد الأخلاق بالعاصمة

عالجت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدراية بئرمرادرايس، بالعاصمة، قضية إبعاد قاصر لم تكمل سن السادسة عشر، والتحريض على فساد الأخلاق، واستغلال حاجة قاصر.

وحسب بيان لأمن العاصمة، جاءت قضية الحال على اثر تقدم شخص إلى مقر الأمن الحضري السابع- جسر قسنطينة للتبليغ عن مغادرة ابنته مسكنها العائلي بجسر قسنطينة. وتبلغ الفتاة من العمر 16 سنة، وهي تلميذة في الطور المتوسط.

وباشرت ذات المصلحة، بالتنسيق مع النيابة المختصّة إقليميا، التحريات. واستغلالا للمعطيات التقنية تبين أن الفتاة تعرفت على مجموعة من الأشخاص عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.

أين أفضت النتائج إلى تحديد هوية الفاعلين وتم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.