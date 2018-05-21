توقيف 3 أشخاص بتهمة تزوير الوصفات الطبية ببئر مراد رايس في العاصمة

أوقفت مصالح الامن بالعاصمة 3 أشخاص بتهمة التزوير واستعمال المزور في وصفة طبيّة للحصول على مؤثرات عقلية” قصد المتاجرة فيها.

وحسب ذات المصدر، فإن القضية تعود عقب تلقي طبيب مختص في الامراض العقلية والنفسية مكالمة هاتفية من صيدلي.

أين أخبره بتقدم شخص إلى الصيدلية بحوزته وصفة طبيّة مشبوهة بها ختم خاص به للحصول على أدوية متمثلة في مؤثرات عقلية.

ليعلم بعدها مصالح الأمن أنه قد ضرب موعدا للمشتبه فيه لإعطائه ما طلب.

وعلى إثرها باشرت المقاطعة الادارية لبئرمرادرايس التحقيق في القضية التي أسفرت بتوقيف المشتبه فيه.

وبعد إخضاعه لعملية التفتيث مت العثور بحجوزته الوصفة المشبوهة حيث صرح أنه إستلم الوصفة من عند صديقه

كما تم تحديد هوية المشتبه فيه الثاني الذي تبين انه مسبوق قضائيا قبل ان يتم استدراجه وتوقيفه.

الذي إعترف أنه اشتراها بمبلغ 2000 دج من عند مشتبه فيه آخريعد من معارفه والذي تم توقيفه من قبل الشرطة.