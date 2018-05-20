توقيف 3 أشخاص بحوزتهم المخدرات بتيزي وزو

تمكنت فرقة البحث و التدخل بتيزي وزو إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في قضية الحيازة وترويج المخدرات.

وتشير المعلومات التي تحوزها “النهار”، إلى أنه تم ضبط المتورط الاول المنحدر من تيزي وزو بحوزته 2كلغ من المخدرات.

كانت مخباة داخل مركبته، مع حجز مبلغ مالي قدر 63500دج وبعد نفتيش منزله تم حجز 38غرام من المخدرات.

ليتم تقديم المتورط أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو.

ومن جهته أصدر قاضي التحقيق امرا بالايداع ورهن الحبس المؤقت في حق المتهم عن جنحة حيازة المخدرات.

أما القضية الثانية متعلقة بتورط شخصين ينحدران من ولاية المسيلة تم توقيفهما بولاية تيزي وزو.

حيث تم ضبط داخل مركبيتهما كمية من المخدرات قدرت بـ 362غرام و48 قرص من المؤثرات العقلية.

ليصدر في حقهما امر ايداع بالحبس المؤقت بتهمة حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية من اجل الترويج .