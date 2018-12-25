توقيف 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الكيف المعالج بتندوف

تمكنت اليوم الثلاثاء، مصالح الشرطة بأمن تندوف، خلال دورية أمنية بالولاية من توقيف شخصين بحوزتهما مادة الكيف المعالج على متن سيارة سياحية.

حيث حجزت ذات الجهة الأمنية 38 غرام من الكيف المعالج كانت مخبأة داخل المركبة.

وفي عملية أخرى، تمكنت ذات المصالح من حجز 234 غرام من الكيف المعالج وتوقيف مروجها.

حيث كان المشتبه فيه بصدد بيعها لجهة مجهولة، كما تم ضبط مبلغ مالي المقدر حوالي 40 ألف دج من عائدات تلك المخدرات.

وعلى إثرها، تم تقديم المتهمين الموقوفين للجهات القضائية بالولاية، حيث صدر في حق المتهم الأول 3 سنوات حبس نافذة مع غرامة مالية 200 ألف دج.

بينما سنتان حبس نافذة في حق الشخص الثاني مع غرامة مالية 200 ألف دج، في حين تم الإفراج عن الثالث.