توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 360 أنبوب ومحركين لسقي المحاصيل بالمياه القذرة في بتيارت

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد ليلي بتيارت، 3 أشخاص متورطين في عملية السقي بالمياه القذرة وحجز محركين.

وحسب مصادر لـ النهار فإن العملية تمت إثر دورية لذات الهيئة بالمنطقة المسماة دوارالزوابرة بلدية سيدي علي ملال وبجانب الوادي المسمى دقيقس.

أين لفت انتباههم محاصيل زراعية متمثلة قي فاكهة البطيخ، حيث تمت معاينتها وجولة بالمكان ليتم إكتشاف سقيها بواسطة محركات ضخ المياه متصلة مباشرة بمجرى وادي دقيقس الذي يحوي مياه قذرة.

وعقب معاينة المكان تم وضع المحركات لضخ المياه بالوادي المذكور أعلاه متصلان بأنابيب متجهة الى حقل فاكهة البطيخ.

ليتم مباشرة القيام بالإجراءات اللازمة منها توقيف 3 أشخاص متورطين في عملية السقي بالمياه القذرة.

كما تم حجز ووضع محركين وكذا حجز 360 أنبوب طول الواحد منه 6 أمتار هذه الأنابيب المستعملة في السقي والتي وجهت الى المحشر البلدي لبلدية سيدي علي ملال.

إضافة إلى ذلك تم إخطار السلطات الإدارية المختصة لتشكيل لجنة خاصة من أجل إتلاف المحصول الزراعي في وقت تم فتح تحقيق مع المتهمين الذين عكسوا غياب الضمير المهني والمتاجرة بالصحة العامة للمواطنين .