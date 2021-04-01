توقيف 3 أشخاص بينهم رعيتين إفريقيتين بتهمة المتاجرة بـ”الهيروين” في العاصمة

تمكن أمن العاصمة، من توقيف 3 أشخاص، بينهم رعيتين إفريقيتين بتهمة المتاجرة في المخدرات الصلبة، وحجز كمية من الهيروين، وأسلحة.

وأوضح بيان من المصالح ذاتها، أن الأشخاص الموقوفون كانوا يحوزون على وصفات طبية ممضية على بياض واستعمالها بدون وجه حق.

وتم توقيف الجماعة، بتهمة أيضا الهجرة السرية، الإقامة غير الشرعية، انتحال أسماء وإساءة استعمالها.

وأضاف البيان أنه تم حجز 62.15 غ من الهيروين، ومبلغ 378370 دج، 200 دولار أمريكي، 100 أورو، 50 نيرا نيجيرية.

إضافة إلى مخدر شفاف، أسلحة، 11 هاتف نقال، وصفات طبية مزورة، مع حجز مركبة تستعمل في نقل وترويج هذه السموم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا للنظر في القضية.