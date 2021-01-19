توقيف 3 أشخاص بينهم فتاة بتهمة ممارسة الدعارة في بومرداس

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، ليلة أمس الإثنين، من توقيف 3 أشخاص من بينهم فتاة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد تلقى أفراد مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، مكالمة هاتفية من طرف مواطن.

وقدم المواطن بلاغا مفاده قيام شخص بجلب فتيات ورجال إلى مقر سكنه لممارسة الدعارة.

ليتم إخطار أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد موسى على الفور، حيث تم تشكيل دورية متكونة من عناصر الفرقة الإقليمية والتنقل إلى عين المكان.

أين تم العثور على تجمع من المواطنين القاطنين في نفس الحي، للتأكيد على المعلومة.

وبعد مداهمة المكان وتفتيشه تم توقيف 3 أشخاص من بينهم فتاة.

وتم تحويل الموقوفين إلى مقر الفرق الإقليمية من أجل مواصلة التحقيق، وتقديمهم أمام العدالة.

هذا وتدعو قيادة المجموعة الإقليمية جميع مواطني ولاية بومرداس، للتبليغ عن هذه الظواهر الإجرامية من أجل محاربتها.