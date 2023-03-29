توقيف 3 أشخاص بينهم فتاة وحجز أسلحة ومهلوسات بسكيكدة

تمكنت الفرقة الجنائية بأمن سكيكدة، من الإطاحة بـ3 أشخاص من بينهم فتاة، وحجز أسلحة بيضاء وأقراص مهلوسة.

وحسب بيان لأمن الولاية، تعود العملية لدوريات الفرق العملياتية لتأمين المدينة. أين لفت إنتباههم أشخاص محل شبهة على متن مركبة.

وأسفر التفتيش الدقيق للمركبة والأشخاص عن حجز أسلحة بيضاء، ومؤثرات عقلية من نوع ثرامدول، وليريكا وقطع مخدرات.

وتم تحويل المركبة والأشخاص لمقر أمن الولاية لإستكمال التحقيق.

هذا وتم تقديم المشتبه بهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة عن قضية حيازة اسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

وكذا حيازة المخدرات المتمثلة في كيف معالج لغرض الاستهلاك الشخصي والممارسة الشبيهة لمهن الصحة.