توقيف 3 أشخاص بينهم مجوهراتي في قضية سرقة ببسكرة

أوقفت أمس الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بولاية بسكرة، 3 أشخاص من بينهم بائع مجوهرات متهمين بالسرقة.

وتم استرجاع بعض المسروقات المتمثلة في سوارين من الذهب الخالص.

توقيف المشتبه فيهم جاءت عقب شكوى تقدمت بها سيدة تعرض مسكنها للسرقة.

حيت استهدفت مصوغات ذهبية كانت متواجدة بغرفة نومها، موجهة شكوكها نحو شخص مستأجر عندها.

و تنقلت قوات الشرطة إلى منزل الضحية وتم توقيف المشتبه فيه، وبالتحقيق معه اعترف بالجرم المنسوب إليه.

كما اعترف أنه باع المسروقات لشخص آخر بمبلغ 10 ملايين سنتيم.

أين أوقفت المشبه فيه الثاني، حيث اعترف أنه اشترى المصوغات الذهبية وأعاد بيع السلسلة لبائع مجوهرات بـ 7 ملاين سنتيم. واسترجاع السوارين محل السرقة بعد تفتيشه مسكنه لتواصل الشرطة تحقيقها وتوقف المجوهراتي الذي اعترف بدوره بشرائه للسلسلة.

قوات الشرطة وفور استكمالها الإجراءات القانونية، قامت بتحرير ملفات جزائية ضد الموقوفين البالغة أعمارهم بين 24 و 35 سنة.