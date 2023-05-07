توقيف 3 أشخاص تورطوا في جريمة قتل بالتلاغمة

انتهت التحقيقات التي قامت بها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية التلاغمة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ميلة. انتهت إلى توقيف المتورطين في قتل شخص يبلغ من العمر 80 عاما.

وكان ابن الضحية قد تقدم ببلاغ لدى الفرقة بشأن والده المختفي ( ن ع ر) ليتم تشكيل دورية. أين تم العثور على مركبته بالطريق الوطني 100. وهو ما جعل التحريات تباشر بوصول المحققين إلى تحديد هوية شخصين شوهدا مع المركبة. أين جرى توقيف مشتبه فيه الذي تم توقيفه بمسكنه مقرا بواقع الجريمة. وعملية القتل للضحية بعد التحقيق معه كاشفا عن شركائه المساهمين في إخفاء سيارة الضحية ونقل الجثة لشرفة مسكنه.

ليتم توقيف جميع المشتبه فيهم مع مباشرة إجراءات المتابعة القضائية التي انتهت بايداعهم المؤسسة العقابية. عن جرم القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد وتكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لجناية و جنحة عدم التبلبغ عن جناية و اخفاء اشياء والسرقة بالتعدد