توقيف 3 أشخاص تورطوا في محاولة قتل بالشلف

تمكنت مصالح أمن دائرة عين مران بالشلف، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و38 سنة توبعوا في قضية جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

كما تعود تفاصيل قضية الحال حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، إلى تاريخ 20 جوان 2022. وعلى الساعة الواحدة والنصف صباحا. وأثناء قيام عناصر الشرطة بدوريات بوسط مدينة عين مران. لفت انتباههم شخص ملقى على الأرض وعلى جسده عدة جروح و كدمات.

وبعد فتح تحقيق في وقائع القضية تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم على التوالي. ويتعلق الأمر بشقيقين وشخص ثالث. حيث أثبتت التحريات أن الشقيقين المشتبه فيهما قاما بإستدراج الضحية ونقله على متن مركبة إلى مكانٍ خالٍ. والإعتداء عليه بسلاح أبيض بالطعن والضرب وسلب هاتفه.

وبعد مواصلة للأبحاث والتحريات تم ضبط المركبة المستعملة في القضية. بالإضافة إلى دراجة نارية ملك للمعتدى عليه عثر عليها بمسكن أحد المشتبه فيهم. لينجز في حقهم ملف جزائي عن قضية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مع السرقة وإخفاء أشياء مسروقة. وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.

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