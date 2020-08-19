توقيف 3 أشخاص سجلوا فيديو لشخص دون رضاه ونشروه على مواقع التواصل

تمكن أفراد الشرطة لفرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن بشـار، من توقيف 3 مشتبه فيهم في قضايا مختلفة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تعود وقائع القضية لتسجيل المصلحة شكوى ضحية مفادها تعرضه للتهديد والتقاط وتسجيل مقطع فيديو له دون رضاه، ونشره عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

ومباشرة عند تلقي الشكوى، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، باشرت الفرقة تحرياتها التقنية في القضية، والتي أفضت إلى تحديد وتعريف هوية المشتبه فيه الذي قام بنشر مقطع الفيديو للضحية، وتوقيفه.

كما تمَّ توقيف مشتبه فيهما آخرين، ويتعلق الأمر بشابة قامت باستدراج الضحية موهمة إياه بأنها ستقوم بتسديد قيمة دين مدانة به له، والمشتبه فيه الآخر قام بتوفير محله التجاري الأمر الذي سهل عملية اقتراف أفعالهم الإجرامية.

وبموجب ملفات إجراءات قضائية تحمل الأوصاف الجزائية: المساس بحرمة الحياة الخاصة عن طريق التقاط وتسجيل فيديو لشخص دون رضاه داخل مكان خاص، مع نشره ووضعه متاحا للجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى التهديد بالعنف متبوع بالضرب والجرح العمديان بواسطة سلاح أبيض.

وقُدِّم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، والذي أحالهم لجلسة المثول الفوري.

أين صدر في حق كل منهم، أمرا بالوضع تحت الرقابة القضائية إلى غاية جلسة النطق بالحكم النهائي، يضيف البيان.