توقيف 3 أشخاص سرقوا 800 مليون سنتيم داخل مسكن بباتنة

تمكنت مصالح الأمن بولاية باتنة من توقيف 3 أشخاص بتهمة السرقة داخل مسكن.

العملية جاءت بناءً على شكوى تقدم بها مواطن لعناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى. مفادها تعرض مسكنه العائلي لفعل السرقة من الداخل من قبل أشخاص مجهولين. الفعل الذي استهدف مبلغ مالي يقدر بـ 800 مليون سنتيم و كمية من المصوغات من المعدن الأصفر تقدر قيمتها المالية بـ 500 مليون سنتيم.

ليتم فتح تحقيق في القضية مع تكثيف الأبحاث و التحريات. أين أفضت النتائج إلى توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم، يبلغون من العمر 22 سنة.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية.