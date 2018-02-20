توقيف 3 أشخاص في فرنسا على علاقة بالهجوم الإرهابي بكاتالونيا

أعلنت الداخلية الإسبانية أنه تم توقيف 3 أشخاص في فرنسا على ارتباط بهجمات كاتالونيا في اوت الماضي.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، أن الثلاثة كانوا على علاقة مباشرة بإدريس أوكابير الإرهابي القابع في السجن حاليا.

وأشارت إلى أن عملية الاعتقال تمت في مقاطعة غار في منطقة أوسيتانيا.

بمشاركة الهيئات الأمنية الفرنسية المختصة والحرس المدني الإسباني والهيئة الأمنية الكاتالونية “موسوس دي إسكوادرا”.

وقالت الداخلية الإسبانية، إن التحقيق في الهجمات الإرهابية فى كاتالونيا، كان يهدف لتحديد علاقات الإرهابيين مع جهات خارج إسبانيا.

تجدر الإشارة، إلى أن هجمات كاتالونيا أدت في 17 أوت الماضي إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 130 آخرين بجروح.