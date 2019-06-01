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توقيف 3 أشخاص في قضية سرقة 21 مركبة بالعاصمة

أخبار الجزائر
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توقيف 3 أشخاص في قضية سرقة 21 مركبة بالعاصمة
بقلم مصطفى.ق

أوقفت مصالح الدرك الوطني ببراقي مؤخرا 3 أشخاص متهمون  بسرقة 21 مركبة من مختلف الأنواع سرقة ينشطون على مستوى الجزائر العاصمة.

و أوضح بيان المجموعة  الإقليمية للدرك الوطني، أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن طلحة قامت بفتح تحقيق في  قضية سرقة شاحنة صغيرة لأحد المواطنين, و بالاستعانة بعنصر الاستعلامات و فوج  الشرطة التقنية و العلمية تم التوصل إلى فك خيوط وملابسات سرقة 21 سيارة من  مختلف الأنواع و التي نفذت عبر بلديات الشراقة وزرالدة و الدويرة و براقي من  تدبير 3 أشخاص.

و أفضت التحريات إلى اكتشاف هوية السيارة التي كانت تستعمل  في عملية السرقة وهي ملك لإحدى وكالات تأجير السيارات قامت باستئجارها لأحد  الأشخاص يدعى “س.م” لفترة ثلاثة أشهر و الذي استغلها في تنفيذ عمليات السرقة.

و بعد تحديد المشتبه فيه الأول و ترصد تحركاته و إلقاء القبض عليه  تم توقيف المشتبه فيهما الآخرين ويتعلق الأمر بكل من “ب.ج” و “ح.ع”  مع حجز المركبة التي كانت تستعملها العصابة في تنفيذ مخططاتهم الاجرامية.

و قد توصل التحقيق و عمليات التفتيش إلى حجز وصولات إدارية رسمية مزورة،  لوحات الترقيم الخاصة بالسيارات كلها مزورة كانت تقوم بتركيبها بالسيارات  المسروقة للإفلات من التفتيش و المراقبة أثناء تنقلاتهم، و ليتم بيعها لاحقا  بعد تفكيكها الى قطع غيار في احدى الولايات الشرقية.

كما تم حجز أدوات ميكانيكية مختلفة كانت تستخدم في عمليات السرقة، و كذا  مفاتيح خاصة بتشغيل المركبات من مختلف الأنواع, وشرائح مختلف للهاتف النقال  مسجلة باسم أشخاص آخرين يتم تغييرها باستمرار للتملص و التهرب من المسؤولية،  قفازات جلدية، شريط لاصق كما مكن التفتيش من حجز مبلغ مالي معتبر من عائدات  المسروقات يقدر بـ 108 مليون سنتيم و 14 قرص مهلوس.

للإشارة، تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة امام وكيل الجمهورية لدى محكمة  الحراش من أجل جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية السرقة  بتوفر ظرف التعدد، الكسر، الليل و الاستعانة بمركبة، التزوير و استعمال المزور  في محررات إدارية، تقليد و استنساخ مفاتيح، حيازة أقراص مهلوسة أين تم إيداعهم  الحبس بمؤسسة إعادة التربية.


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