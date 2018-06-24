توقيف 3 أشخاص قتلوا الشاب أمين وسرقوا سيارته بالبليدة

عثرت مصالح الأمن الوطني بأولاد يعيش ولاية البليدة على جثة الشاب مهدي نورالدين المدعو أمين والذي اختفي الجمعة الماضية.

أين عثرت على جثته زوال اليوم بعدما سرقت سيارته من نوع “سامبول” سوداء اللون سنة 2017.

وحسب معلومات النهار اون لاين فأن الشاب من مواليد 1990 يقطن بحي الزاوية في بلدية بني تامو.

استدرجه 3 اشخاص وقتلوه بالغابة من اجل سرقة سيارته.

وحسب مصادر عليمة فإن مصالح أمن دائرة أولاد أيعيش قد عثرت على السيارة وراقبتها مركونة في مكانها.

ليقترب منها المتهمون الـ 3 ويتم توقيفهم وفتح تحقيق معهم، أين دلوا على مكان الجثة.

قالت مصادر النهار أن المتهمين كانوا بصدد حرق جثة الضحية لطمس معالم جريمتهم.

وكانت عائلة الشاب أمين قد نشرت منذ الجمعة الماضي بلاغا للبحث عنه في أحياء البليدة وصفحات التواصل الاجتماعي.