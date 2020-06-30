توقيف 3 أشخاص كانوا بصدد سرقة مسكن في تيارت

تمكنت مصالح الأمن الحضري التاسع بأمن ولاية تيارت، من توقيف ثلاث أشخاص تم ضبطهم في حالة تلبس داخل مسكن و هم بصدد سرقته.

عملية توقيف المتورطين تمت إثر مكالمة هاتفية عبر الرقم الاخضر 1548، من طرف أحد المواطنين للتبليغ عن سرقة من داخل أحد المساكن ليتم التوجه على الفور إلى عين المكان.

أين تم توقيف ثلاثة أشخاص في العشرينات من العمر كانوا يحاولون السرقة من داخل مسكن بعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.

أين أحال ملف القضية على إجراءات المثول الفوري حيث صدر في حق اثنين أمر إيداع فيما إستفاد المشتبه فيه الثالث من إستدعاء مباشر.